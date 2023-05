Spi Cgil in piazza ad Avellino contro le politiche del governo

Lo Spi Cgil, con Auser Avellino e FederConsumatori Avellino venerdì prossimo, 12 maggio, manifestano con un corteo e sit-in presso lo spazio antistante la Prefettura di Avellino. Il corteo partirà da Viale Italia 40, presso la sede Spi Cgil, alle ore 10:30. L’iniziativa è così presentata dal segretario generale dei pensionati Cgil Avellino Dario Meninno: «Corteo e sit in per sostenere le richieste da parte dei sindacati e delle categorie nei confronti del Governo e del sistema delle Imprese al fine di ottenere un cambiamento delle politiche industriali, economiche, sociali e occupazionali. Mentre per il nostro territorio diamo anche voce alle criticità, che vivono pensionati e non autosufficienti, legate a insufficiente assistenza sociale, politiche sanitarie inadeguate con visite dilatate nel tempo e criticità legate al Dl Calderoli su Autonomia Differenziata».



Ad Avellino il corteo che da Viale Italia,40 spazio antistante sede provinciale Spi Cgil Avellino dalle ore 10:30 muoverà verso Corso Vittorio Emanuele per arrivare a fare Sit In nello spazio antistante la Prefettura di Avellino, sino alle ore 13:00. «Per una nuova stagione del lavoro e dei diritti verso manifestazione del 20 maggio a Napoli per sostenere le richieste da parte dei sindacati e delle categorie nei confronti del Governo e del sistema delle imprese al fine di ottenere un cambiamento delle politiche industriali, economiche, sociali e occupazionali invitando gli Avellinesi anche gli studenti a partecipare alle manifestazioni del 12 ad Avellino e di sabato 20 maggio a Napoli con i bus predisposti dal sindacato in vari paesi della provincia e anche dalla città di Avellino».