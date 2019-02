Mercoledì 13 Febbraio 2019, 19:57 - Ultimo aggiornamento: 13-02-2019 20:15

Un episodio inquietante a Grottaminarda, in provincia di Avellino, sul quale ora indagano i carabinieri. Ignoti hanno distrutto la statua di Gesù posizionata sotto un porticato di una palazzina da oltre venti anni. È accaduto per ben due volte allo stesso posto, nel Rione Istituto Autonomo case popolari, di Piazzale Italia. Dolore, sconcerto, ma anche tanta indignazione da parte degli abitanti del luogo.Il primo episodio ha riguardato una statua in gesso di circa 80 centimetri, addirittura cementata su una mensola, sotto le abitazioni. È stata letteralmente scardinata e con violenza distrutta. Neppure il tempo di sostituirla, con una nuova, che il gesto si è ripetuto allo stesso modo. Dell'accaduto sono stati informati i carabinieri.