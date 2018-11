CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 10 Novembre 2018, 11:30

La stazione Hirpinia non è a rischio. A confermarlo IL Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che finalmente mette un punto: «Non è possibile prevedere l'eliminazione della cosiddetta variante di Grottaminarda, anche in virtù di problemi idrogeologici evidenti nella zona, dove insiste un'area franosa imponente che implicherebbe comunque la rivisitazione del tracciato originale. La realizzazione della stazione in Valle Ufita, peraltro, è prevista per legge e, dunque, verrà realizzata senza alcun intoppo e secondo quanto già previsto dal suddetto contratto di programma tra il Mit e Rfi».La decisione è arrivata proprio in seguito a un confronto tenutosi nella capitale tra Ferrovie e il ministro Danilo Toninelli. «È totalmente destituita di ogni fondamento conferma l'esponente dell'esecutivo Conte l'affermazione secondo cui il Ministero avrebbe intenzione di bloccare il raddoppio Apice-Orsara sulla linea di alta capacità Napoli-Bari».