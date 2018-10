CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 19 Ottobre 2018, 11:30

«Libero dalle ecoballe, molestie olfattive ridotte al minimo e un risultato di raccolta differenziata unico nel Sud Italia». Questa la fotografia dello Stir di Pianodardine scattata dall'amministratore unico di IrpiniAmbiente, Nicola Boccalone (nel tondo), che però avverte: «Possiamo dire che da Avellino 21mila ecoballe sono andate via per rimozione e non per combustione. Ora dobbiamo difendere il risultato. Non vorrei che un'emergenza rifiuti regionale possa risvegliare vecchi appetiti sull'impianto avellinese». Il numero uno della società provinciale dei rifiuti convoca la stampa per un tour tra capannoni e gli spazi del nuovo Cdr. Accompagnato dal presidente della Provincia Domenico Gambacorta, Boccalone illustra i risultati raggiunti sulla differenziata, sulla rimozione delle ecoballe e sulle attività previste dalla nuova Autorizzazione integrata ambientale. Ed è proprio su quest'ultimo punto che l'amministratore di via Cannaviello tranquillizza Arpac e Regione che hanno diffidato la società ad ottemperare, entro trenta giorni a partire dall'8 ottobre, ad alcune attività ritenute necessarie. «Fino ad oggi abbiamo messo in campo 550mila euro di lavori, figuriamoci se non riusciremo a piantare a dimora i 190 alberelli richiesti spiega - mentre lunedì mattina partiranno i lavori per l'installazione del misuratore della depressione in continuo, mentre la pavimentazione dell'area di trasferenza è già impermeabilizzata con telo».