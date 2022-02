Irpinia: lavoratori senza vaccino, 5mila verso la sospensione

O vaccino o niente stipendio. Hanno altre 24 ore di tempo i no vax irpini dai 50 anni in su. Se non andranno a porgere il braccio entro la giornata odierna, in 5mila non potranno più andare al lavoro fino al prossimo 15 giugno (così come previsto dall'ultimo Dpcm del governo nazionale emanato lo scorso 8 gennaio). Da domani, infatti, i cittadini nati prima del 1973 che non esibiranno il certificato verde rafforzato (ottenibile solo con...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati