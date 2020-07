Questa mattina alle ore 11.30, dopo la convocazione d'urgenza da parte del prefetto di Avellino Paola Spena, si riunisce il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica per l'esame degli ultimi episodi delinquenziali che hanno creato notevole allarme a San Martino Valle Caudina. L'escalation appare chiara. Alle 4.30 di lunedi mattina, ignoti avevano dato alle fiamme le suppellettili esterne della Caffetteria Vittorio ai Casali e le fiamme solo per il pronto intervento dei Vigili del fuoco non hanno procurato ingenti danni agli interni del locale e alle abitazioni vicine. Poi, alle 3.30 del mattino di ieri si è verificato un furto in un bar tabacchi di via Stazione. Qui i ladri hanno forzato la saracinesca e una volta all'interno hanno portato via stecche di sigarette, gratta e vinci e il registratore di cassa. I banditi prima di allontanarsi hanno pesantemente minacciato con le armi il proprietario dell'esercizio commerciale che, svegliato dai rumori, aveva dato l'allarme.

Due brutte storie che attendono una risposta immediata da parte delle forze dell'ordine. È quanto si augura il sindaco di San Martino Valle caudina Pasquale Pisano che ha più volte chiesto in questi anni una maggiore presenza delle forze dell'ordine. Dopo l'incendio alla Caffetteria Vittorio, fatto grave ed inaudito, il sindaco aveva già chiesto un incontro urgente al prefetto per affrontare il problema della sicurezza in paese, tema sempre più sentito e ritenuto urgente, ancor di più dopo la notizia del furto al bar tabacchi della stazione. E il prefetto ha, come detto, convocato per questa mattina un vertice con le forze dell'ordine e il sindaco per fare il punto della situazione. Pisano chiederà misure e risposte urgenti e concrete a cominciare da una maggiore presenza delle forze dell'ordine. Gli ultimi episodi accaduti, per quanto affrontati, con celerità dagli investigatori presenti sul territorio, a cui va il ringraziamento dell'intera comunità, evidenziano la necessità di un maggiore controllo. San Martino, ha detto il sindaco Pisano, «non si lascia intimorire, reagisce, si rimbocca le maniche, esprime un bisogno di sicurezza». Il Sindaco a nome dell'intera comunità, chiede risposte, per il bene di San Martino e per l'intera comunità caudina.

Sulla vicenda è intervenuto anche il gruppo consiliare del Pd che parla di emergenza sicurezza: «Ancora un esercizio commerciale di San Martino vittima di delinquenti. Questa volta si tratta di rapinatori che sfondano la porta, iniziano a svaligiare il locale ed, una volta sorpresi, minacciano, armi in pugno, il titolare. A rischiare la propria incolumità e a fare la conta dei danni un altro imprenditore. Il Partito Democratico esprime solidarietà a Giuseppe Valente ed alla sua famiglia. Siamo dalla parte dei commercianti, lavoratori onesti e indefessi. Siamo sicuri che le forze dell'ordine sapranno fare luce in tempi brevi sull'accaduto. Ma il secondo episodio violento in tre giorni ai danni dei cittadini perbene richiede una riflessione. Chiediamo di discuterne nel prossimo consiglio comunale».



Ultimo aggiornamento: 08:19

