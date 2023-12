I ladri ci riprovano a Cesinali e mettono a segno due furti. A Mercogliano, invece, un ucraino tenta di estorcere denaro al titolare di un'agenzia di scommesse.

È stato un altro fine settimana di tensione per gli abitanti delle contrade periferiche di Cesinali. I topi di appartamento sono riusciti a svaligiare due case. Una situata in via Frestola e l'altra in via Nocelleto. Tentativi di furto si sono registrati anche in via Circumvallazione e via Gangi, aree già prese di mira dalle bande di malviventi nelle settimane scorse. I raid sono falliti in queste zone grazie alla presenza di più pattuglie di carabinieri che hanno perlustrato il territorio mettendo in fuga i malviventi. In via Frestola è stata presa di mira l'abitazione di un'anziana. La donna stava dormendo quando i ladri hanno fatto irruzione in casa, portando via tutto ciò che aveva di valore.

E non solo. L'anziana è stata svegliata dai rumori che provenivano dalle altre stanze. Così si è accorta di essere stata derubata.

I malviventi hanno fatto razzia di contanti e oggetti preziosi. Ma non si sono accontentati. Hanno portato via anche la biancheria intima. Mentre nella villetta in via Nocelleto, i proprietari si sono accorti del furto quando hanno fatto rientro in casa. I carabinieri hanno eseguito dei sopralluoghi presso le abitazioni svaligiate.

Potrebbe aver agito più di una banda a Cesinali, probabilmente dividendosi anche le zone da colpire. I malviventi continuano a prediligere le abitazioni più isolate. Elementi utili alle indagini potrebbero essere forniti dalle telecamere di videosorveglianza privata. Si pensa, comunque, a gang provenienti da fuori provincia. Alcuni giorni fa sono state visitate le abitazioni di San Michele di Serino, al confine proprio con Cesinali.

Tensione anche a Mercogliano in un'agenzia di scommesse. Un 32enne ucraino, dopo aver perso il denaro giocando alle slot machine, ha tentato di estorcere contanti al titolare dell'esercizio commerciale. Si sarebbe rivolto con minacce all'addetto allo sportello nel tentativo di frasi accreditare un'ulteriore somma di 100 euro per cercare nuovamente la fortuna al gioco. Lo avrebbe anche intimorito dichiarando di essere in possesso di un'arma. La vittima non ha perso tempo ed ha allertato subito la polizia. Il 32enne si è allontanato frettolosamente mentre sul posto sono intervenuti gli agenti della Sezione Volanti della Questura. I poliziotti hanno raccolto una serie di informazioni per cercare di identificare l'uomo. Il 32enne è stato rintracciato nel giro di poco tempo dagli agenti a breve distanza dal locale.

Condotto in Questura, a seguito degli ulteriori accertamenti, il 32enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Deve rispondere del reato di tentata estorsione e per il possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere che sono stati rinvenuti a seguito di una perquisizione. Accertamenti più approfonditi, inoltre, sono stati avviati presso la ricevitoria di Mercogliano. Dalle prime verifiche effettuate, sarebbero emerse "puntate" con apprezzabili somme di denaro. La Questura, di conseguenza, sta svolgendo indagini per verificare i requisiti amministrativi e le autorizzazioni in possesso della ricevitoria.