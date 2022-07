Trasporto scolastico, pubblicata la gara per l'affidamento dell'appalto

Pubblicato l'avviso per la gara d'appalto relativa alla gestione del trasporto scolastico per il prossimo triennio. A gestire le procedure è la Centrale Unica di Committenza della Valle del Sabato che ha sede ad Aiello del Sabato. L'importo stimato dell'appalto (riguardante il triennio scolastico 2022-2025) è pari a 161.452,80 euro. La cifra è derivante dal prodotto dei giorni di attività per il costo stimato giornaliero.

L'importo annuo previsto per la manodopera è di 32.851,20 euro. L'importo del servizio spiega l'avviso - è stabilito, sulla base del calendario scolastico, in funzione dei giorni in cui viene svolta l'attività scolastica e quindi di effettivo servizio per il costo unitario dello stesso (sono esclusi tutti i giorni di sospensione delle attività scolastiche per festività, vacanze Natalizie e Pasquali, elezioni politiche o amministrative, referendum, scioperi del personale scolastico da cui derivi la sospensione totale delle attività scolastiche). Il servizio non presenta rischi da interferenze e quindi l'importo degli oneri della sicurezza non è previsto.

Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, le imprese sono tenute ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta. L'appalto, dunque, ha per oggetto l'affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole presenti nel territorio del Comune di Serino e di custodia degli alunni all'interno degli autobus. Tra i requisiti richiesti per partecipare al bando, figurano l'obbligo di aver effettuato negli ultimi cinque anni servizi analoghi a quelli previsti dal contratto e il fatturato dell'azienda. Bisogna avere realizzato un fatturato minimo nel quinquennio 2017/2021 per un importo complessivo pari ad almeno 161.452,80, Iva esclusa. Le candidature vanno presentate entro il 19 agosto. Tre giorni dopo si procederà con l'apertura delle offerte.