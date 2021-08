Vaccini ad Avellino, l'open day non tira più: somministrazioni adesso in calo dell'80%

È finito l'effetto Open Day. L'accesso libero, ai centri vaccinali e ai camper della salute dell'Asl di Avellino, non riscuote più successo. I numeri, relativi alle somministrazioni libere del vaccino anticovid (trainate fino a un certo punto anche dall'introduzione dell'obbligo del green pass), si sono dunque drasticamente ridotti. Nelle ultime due settimane, il calo registrato è, in alcuni casi, di oltre l'80 per cento.

