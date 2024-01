Altra tappa di avvicinamento alla Candelora del 2 febbraio con Aspettando la Luce, il cartellone di appuntamento allestito dal Comune di Mercogliano in collaborazione con Ri.Genera Impresa Sociale sotto la direzione creativa di Massimo Saveriano. Si parte alle 10.30 nell'aula consiliare del Comune di Mercogliano con il talk "Quanto siamo equal? Politica, cultura e questioni di genere umano": un focus sulle disuguaglianze di genere, contro le discriminazioni, per tracciare il percorso verso l'uguaglianza. Alle 18 sarà inaugurata la mostra del fotografo Alessandro Gattuso, realizzata in collaborazione con la Festa di Cinema del Reale ed esposta nel foyer della Funicolare di Mercogliano e aperta per tutto il mese di febbraio.

APPROFONDIMENTI Avellino, con un post su facebook il prete lascia la tonaca: «Innamorato, mi sposerò» La “guerra” delle Zeze: salta l’ipotesi 4 febbraio per il corteo collettivo

Sarà presente l'artista, insieme alla presidente di Atn (Associazione Trans Napoli) Ileana Capurro. "La Candelora a Montevergine" è un progetto fotografico in divenire, iniziato nel 2018, per documentare il pellegrinaggio che avviene ogni 2 febbraio al Santuario. Alle 20 saranno Loredana Rossi (vice presidente di Atn) e Pasquale Ferro, attivista della comunità Lgbt, a raccontarsi con la giornalista Maria Fioretti: 'Na faccia senza faccia è il titolo dell'incontro che si terrà presso lo Spazio d'Arte Temporaneo per la Candelora (Addo Italia Bar Leo in viale San Modestino a Mercogliano). Sarà possibile visitare la mostra temporanea Al di là del muro, costituita dai lavori realizzati all'interno del Carcere di Poggioreale. Chiuderà la giornata la proiezione del film di Jo Coda, Il rosa nudo, prodotto dall'associazione culturale Labor. Ispirato alla vita di Pierre Seel.

Alle 18 al Circolo della Stampa di Avellino torna Traccia, il percorso di cittadinanza attiva promosso dal circolo Legambiente Avellino L'alveare. Il secondo appuntamento sarà incentrato sul tema della qualità dell'aria e vedrà la collaborazione di Legambiente Avellino e della Rete Aura. L'obiettivo finale sarà quello di raccogliere le idee da presentare ai candidati a Sindaco di Avellino.

Al Caffè letterario Castello d'Aquino a Grottaminarda secondo appuntamento con la rassegna Spazio Cinema. Alle 21.30 sarà proiettato L'Odio di Mathieu Kassovitz premio per la miglior regia a Cannes 1995: Razzismo, violenza e degrado nelle banlieue paragine. Il 28 gennaio, presso la chiesa di Costantinopoli, in Corso Umberto I ad Avellino, è iniziato il triduo dei festeggiamenti in onore di San Ciro Martire, venerato nella comunità del capoluogo e in tante chiese del Sud Italia. Oggi alle 18 la messa e a seguire Preghiera con la reliquia di San Ciro. Dopo i riti religiosi ci sarà l'accensione e la benedizione del falò di San Ciro. Si festeggia il santo anche alla frazione Picarelli con il tradizionale focarone. L'appuntamento è in piazza Santissimo Salvatore: dalle 20.00 ci sarà l'accensione del falò e l'apertura degli stand gastronomici. Ad allietare la serata il gruppo irpino Riforma Popolare.