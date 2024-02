Mancano meno di quattro mesi alle prossime elezioni amministrative nel comune di Mercogliano, uno dei più grandi al voto in Irpinia dopo il capoluogo. Ma c’è un problema relativo alle sedi che dovranno ospitare le urne. Infatti, con i lavori al centro polifunzionale Campanello di Torrette e con le modifiche apportate a quello in via De Curtis, riqualificato e destinato da alcuni mesi al Museo Irpino delle Radici Aumentate, si pone il problema per due delle undici sezioni elettorali che dovranno, in qualche modo, trovare una nuova sistemazione.

A sollevare la questione è il capogruppo di Insieme-Noi per Mercogliano, Giacomo Dello Russo, che evidenzia come le sezioni elettorali di Torrette, 10 e 11, siano tra l’altro quelle che accolgono un numero maggiore di elettori. Preoccupato per i disagi che andrebbero a crearsi, in particolare, per anziani e disabili, fa notare alla maggioranza che sarebbe stato opportuno far partire i lavori al Campanello una volta ultimate le amministrative, per esempio nel mese di luglio, in modo da conservare almeno una delle due sedi di voto nella frazione commerciale della città. «Come sempre nella fretta di voler fare, si prendono decisioni avventate - dice il consigliere di minoranza. Visto che i lavori sono ormai cominciati, chiediamo almeno che venga individuata a Torrette una sede idonea ad ospitare gli elettori della zona, al fine di prevenire o almeno limitare i disagi che verrebbero a crearsi per i cittadini votanti residenti a Torrette».

Un impegno che il sindaco Vittorio D’Alessio dichiara di aver già preso. Anche se i tempi di organizzazione sono stretti, il primo cittadino assicura di voler fare il possibile per permettere agli abitanti di Torrette di votare nella loro frazione. E dichiara di avere già in mente una probabile soluzione, individuando nel centro commerciale Orbita di via Nazionale, con le attività attualmente dismesse e i locali sotto curatela, una possibile sede da valutare: «Vorremmo fare richiesta - dice D’Alessio - per utilizzare parte dei locali del centro commerciale almeno nelle settimane in cui si dovranno organizzare i seggi elettorali ma siamo in attesa dell’asta della quale sarà oggetto la struttura». Gara che, stando a quanto riporta il primo cittadino, dovrebbe avvenire alla fine di febbraio: «Una volta assegnati i locali, l’intenzione è quella di verificare la possibilità di concessione al comune per allestirla a seggio elettorale e permettere ai residenti di Torrette di votare nella zona, poiché non ci sono altre sedi idonee».

Sia per la sezione elettorale finora ospitata nei locali del Campanello, che per la sezione del centro polifunzionale di via De Curtis che, stando alle parole di D’Alessio, aveva già ricevuto parere sfavorevole della Prefettura per la non idoneità dei locali alle operazioni di voto e che attualmente ospita, seppur al momento risulti essere chiuso, il Mira, qualora non venisse individuata un’altra sede a Torrette, lo spostamento avverrà, con ogni probabilità, al plesso scolastico di Torelli, «struttura abbastanza grande da poter ospitare anche gli elettori di Torrette», sottolinea l’assessore Barbara Evangelista che fa notare come, anche negli anni precedenti, non ci sia stato alcun problema per lo spostamento delle persone con disabilità, grazie al supporto dei mezzi e dei volontari della Misericordia.

