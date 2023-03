Addio a Mazzoni, fu sindaco e presidente del Benevento

Benevento in lutto per l'avvocato Ernesto Mazzoni, scomparso all’età di 86 anni. Storico esponente della Democrazia Cristiana, fu più volte consigliere comunale nel capoluogo sannita. Nel 1977 divenne sindaco di Benevento dopo le dimissioni di Pasquale Columbro e rimase in carica fino al giugno 1980. In seguito entrò in Consiglio regionale della Campania e fu assessore nelle giunte presiedute da Ferdinando Clemente e Giovanni Grasso.

Dopo la fine della Democrazia Cristiana, aderì al Ccd, schieramento con il quale fu consigliere provinciale a Benevento dal dicembre 1998 al luglio 2000. Il 6 febbraio 2009 venne eletto presidente del comitato provinciale dell’Udc. Mazzoni ha avuto anche un ruolo importante sul piano sportivo avendo ricoperto la carica di presidente del Benevento calcio e aver fatto parte per lungo tempo della dirigenza. Da anni si era ritirato a vita privata.