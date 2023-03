A Benevento arriva il Circo Greca Orfei, insegna del circo Lamar di Giuseppe Mavilla e famiglia, che sarà in città in zona stadio dal 24 marzo al 3 aprile con «Adrenalinico 2023».

Le precedenti tappe hanno avuto un riscontro molto positivo di pubblico ma non mancano le critiche degli animalisti.

Il circo infatti viaggia con un mini zoo itinerante, composto da leoni, elefanti, zebre, pony, cammelli, canguri. Tra i tanti animali annunciati con clamore ci sono il re leone, la tigre reale e l'elefante indiano. Non meno importanti gli artisti internazionali circensi, tra cui il duo D'Amico alle cinghie aeree, la donna laser Jennifer Brescianini, il team Tabares alla ruota, il cosiddetto Globo della morte.

Poi ci sono numeri spettacolari di motocross, i clown e i numeri di magia, a cura di Mr. George, così come i numerosi addestratori, come Roby Gartner, in scena con i numeri dell'elefante, dei cammelli, dei watussi, delle zebre e del lama. Ogni domenica dalle 10 alle 13 sarà possibile visitare lo zoo. Gli spettacoli si terranno tutti i giorni escluso il martedì, alle 17.30 e alle 21, di domenica e nei festivi alle 16.30 e 19.30.