Lunedì 26 Marzo 2018, 23:20

BENEVENTO - Una trentina di bottiglie di liquore e circa mille euro in denaro. Questo il bottino del furto messo a segno in piazza Colonna, presso il punto commerciale della ditta «Alberti», dove vengono posti in vendita non solo liquori ma anche prodotti dolciari. L’allarme è scattato ieri mattina al momento dell’apertura, dopo la chiusura nella giornata domenicale.Gli addetti accortisi dell’intrusione hanno allertato la centrale operativa del 113. Poco dopo sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante per un primo sopralluogo. Sono anche giunti presso il negozio preso di mira dai ladri, gli agenti della scientifica. Dai primi accertamenti si è appurato che la porta d’ingresso del negozio non risulta forzata. Pertanto gli autori del furto hanno adoperato delle chiavi false.