Non si fermano all'alt a Telese, inseguimento fino ad Amorosi: recuperata la refurtiva

Venerdì 22 Marzo 2019, 15:44

BENEVENTO - Si aggiravano di sera su una Lancia Lybra tra le vie principali del Comune di Telese Terme con fare sospesso i tre uomini ai quali gli agenti della Polizia, impegnati in uno specifico servizio di controllo del territorio, hanno imposto l’alt per sottoporli a controllo. I tre, però, non si sono fermati perché in auto avevano la refurtiva del colpo appena compiuto a Telese. Inseguiti dagli agenti, hanno abbandonato l'auto ad Amorosi facendo perdere le proprie tracce nelel campagne circostanti. Recuperata una tv e l'auto usata dai ladri.