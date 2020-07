LEGGI ANCHE

L'Asl indice un avviso pubblico per reclutareper sopperire ai bisogni del territorio mutati per effetto della recente pandemia. Il provvedimento nasce dalle esigenze straordinarie e urgenti che derivano dalla diffusione de l Covid-19 e dalla necessità di garantire i livelli essenziali di assistenza all'utenza del Sannio. Le risorse umane rappresentano il primo tassello imprescindibile per il potenziamento dei servizi nelle strutture sanitarie, soprattutto in vista dell'incremento, previsto dalle direttive regionali e nazionali, dei posti letto di terapia intensiva e sub intensiva per i pazienti colpiti dal coronavirus. Per effettuare assunzioni a tempo indeterminato, l'Asl aveva chiesto alo i nominativi dei candidati idonei collocati nella graduatoria concorsuale della struttura ma la procedura è risultata infruttuosa e quindi, in attesa dell'iter concorsuale, ha dovuto ricorrere ad assunzioni temporanee e sostitutive».«Il nostro lavoro dice Gennaro Volpe direttore generale dell'Asl non si è fermato con la fine della fase emergenziale. Stiamo continuando ad attrezzarci per evitare di farci trovare impreparati qualora il Covid dovesse ripresentarsi. Abbiamo previsto il reclutamento di nuovo personale infermieristico e, nelle more dell'attivazione di due nuove Usca (unità speciali di continuità assistenziale) per le sedi distrettuali Alto Tammaro-Fortore e Telese Terme, abbiamo invitato i sindaci a predisporre un piano operativo di sicurezza Covid-19, con la collaborazione dei direttori di distretto, dei medici di Medicina generale e dei pediatri di libera scelta presenti sul territorio, affinché ricevano ordinariamente i propri assistiti e garantiscano anche le visite occasionali ai cittadini temporaneamente presenti, e con l'ausilio del servizio di continuità assistenziale festivo e notturno, del servizio di emergenza 118 e delle farmacie territoriali».L'HOSPICEIntanto, si accelera sull'hospice per le cure palliative nell'ex ospedale di Cerreto Sannita. L'Asl ha aggiudicato l'incarico di verifica di vulnerabilità sismica e di progettazione definitiva ed esecutiva per il coordinamento della sicurezza dei lavori di ristrutturazione del terzo piano dell'attuale Sps (servizio delle professioni sanitarie) .© RIPRODUZIONE RISERVATA