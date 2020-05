Ato, parte la diffida per 61 Comuni morosi

BENEVENTO - Ato, diffidati 61 Comuni per il pagamento delle quote. In caso di mancato riscontro i Comuni morosi rischiano di essere commissariati dalla Regione. I Comuni, oltre alle richieste di pagamento della Samte per la tariffa, in alcuni casi dovuta dal 2010, hanno ricevuto anche i solleciti dell’Ato. Con una richiesta ad hoc, perciò, i Comuni sono stati ulteriormente sollecitati al versamento della quota del fondo di dotazione iniziale e della quota di riparto per spese di funzionamento dell’Ente d’Ambito per il 2019. Il dg dell’Eda, Massimo Romito, infatti, ha scritto ai Comuni per sollecitare il versamento urgente delle quote necessarie per il funzionamento dell’Ato rifiuti. Finora, su 79 Comuni (78 Comuni del Sannio e il Comune di Rotondi della provincia di Avellino) costituenti l’Ato Benevento, solo 18 hanno liquidato le quote, invece, 61 restano morosi. © RIPRODUZIONE RISERVATA