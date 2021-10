Ballottaggio a Benevento, elettori in calo ma è primato: in 4 su 10 hanno votato

Benevento ancora leader in Campania per presenze ai seggi e meglio della media nazionale (33,335), ma in netto calo rispetto al passato. La prima giornata di voto per il ballottaggio tra Clemente Mastella e Luigi Diego Perifano si chiude con la conferma di un trend già palesatosi 15 giorni fa. Alle urne il 43,58%, pari a 21.933 elettori dei 50.328 aventi diritto totali. Nella giornata inaugurale del primo turno i votanti erano stati il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati