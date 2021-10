«Mozzarella queer» contro l'omofobia

BENEVENTO - Una mozzarella addosso, lanciata dal finestrino. L’attacco omofobo, odioso e demenziale, ha già conquistato gli onori di cronaca. Così come la reazione, che ha il sapore di una rivincita ironica e collettiva. Così ieri sera è andato in scena a piazza Castello l’aperitivo «Mozzarella Queer», organizzato dalla sezione sannita di «Potere al Popolo», a base di spumante e bocconcini, in difesa dell’attore Enrico Torzillo, vittima di una sorta di sceneggiata dal cattivo gusto.