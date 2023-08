Capri, notte magica al Tragara Club con il concerto di Fabio Concato

Notte magica sulla terrazza dell’Hotel Punta Tragara, l’iconico albergo disegnato da Le Corbusier è stato il crocevia, in un’isola che ha visto presenze artistiche e culturali dalla Marchesa Casati al magnate Krupp, da Thomas Mann al Barone Fersen fino ad Slim Aarons, passando per Churchill e Eisenhower, Capri è stato avamposto militare, rifugio e culla d’artisti oltre che miracolo naturalistico al centro del Mediterraneo.

L’hotel a picco sui Faraglioni che ha il privilegio di godere della vista più bella del mondo nella Baia di Marina Piccola. Sulla terrazza del lussuoso hotel in uno scenario mozzafiato, Fabio Concato, per un selezionatissimo parterre di ospiti, ha tenuto il suo concerto di metà agosto. La serata dedicata a Capri dal Punta Tragara, è stata l’occasione per riprendere la lunga tradizione della famiglia Manfredi, proprietaria del Punta Tragara nell’utilizzare la terrazza panoramica dell’hotel come un club a cielo aperto, dove si sono nel tempo esibiti, sempre per un ristretto e selezionato parterre di ospiti prestigiosi, artisti come Roberto Murolo, Peppino di Capri e molti altri.

Il desiderio di ricreare quella magia, di riportare musica dal vivo dei generi più svariati e artisti importanti ma soprattutto di condividere l’atmosfera poetica e romantica di un luogo così esclusivo, ha fatto sì che ieri sera si esibisse Fabio Concato andando ad allungare l’elenco degli artisti che lo hanno preceduto esibendosi al Tragara Club nel corso degli anni.

E il concerto di Concato ha riempito la notte a Tragara di straordinarie note musicali, il Cantautore premiato l’anno scorso con il Premio Tenco e definito come “un poeta dal grande impatto emotivo che ha saputo aggiornare l’influenza jazz nella musica cantautoriale italiana” è stato l’artista perfetto per l’esibizione al Punta Tragara dove è riuscito a creare un’atmosfera intimista, ma sempre con grande swing e una certa dose di ironia, sono stati gli ingredienti ideali per gli appassionati non solo di musica ma anche della mondanità elegante e sofisticata di una Capri senza tempo.