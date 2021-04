Choc a Benevento, 24enne muore sul cemento dopo un volo di 9 metri

Il corpo senza vita di un giovane di 24 anni di Benevento, del quale era stata denunciata la scomparsa alcune ore prima da parte dei genitori, è stato rinvenuto in città in via delle Puglie nel cortile di una struttura da tempo in disuso.

A scoprire il cadavere è stato un passante che ha fatto scattare l'allarme. Le indagini dei carabinieri devono accertare se il giovane sia caduto accidentalmente oppure si sia buttato dalla parte alta della scala antincendio di questa struttura. Gli investigatori considerano, tuttavia, che la ringhiera della scala sia abbastanza alta, come per legge, e che quindi apparirebbe inverosimile una caduta accidentale.

Il corpo del ragazzo ha fatto un volo di 9 metri prima di schiantarsi a terra, sul cemento. Il corpo è stato trasportato all'obitorio dell'ospedale San Pio di Benevento a disposizione dell'autorità giudiziaria.