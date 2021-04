Incidente tra Licola e Varcaturo: morto 21enne sbalzato dalla Lancia Y dopo lo scontro con la Smart

Tragedia nella tarda mattinata di Pasqua tra Licola e Varcaturo dove un 21enne è morto in un incidente stradale. La vittima è un 21enne residente in via Ripuaria, ha perso la vita dopo essere stato sbalzato dalla sua Lancia Y in seguito a un impatto con una Smart. Inutile è stato l’intervento dei sanitari del 118 giunti sul posto: il corpo senza vita del giovane è stato trovato a circa 20 metri dalla vettura, tra le sterpaglie ai lati della via Domitiana, teatro della tragedia. Sul posto è intervenuta la polizia municipale di Giugliano che indaga sull’accaduto.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti il 21enne, per motivi ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del veicolo, di proprietà di un parente, urtando la Smart che viaggiava nel senso di marcia opposto, in direzione Licola. L’impatto avrebbe provocato una violenta carambola durante la quale il giovane è stato sbalzato dall’abitacolo. Sotto choc il conducente dell’altro mezzo coinvolto nell’incidente, che dopo le prime cure del caso è stato trasferito in ospedale.

La salma del 21enne è stata sequestrata dal pubblico ministero di turno che ha disposto l’autopsia per chiarire tempi e modalità del decesso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno ispezionato canali e terreni adiacenti per scongiurare la presenza di una eventuale seconda vittima. Strazio da parte dei parenti del giovane giunti sul posto. Per circa un’ora la strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di recupero dei mezzi che sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.