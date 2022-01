«Posti in clinica per soldi», dovranno scontare 4 anni

Due condanne per gli imputati di truffa che avevano preso denaro in cambio della promessa di assunzioni presso la clinica «Maugeri» di Telese Terme. Gli imputati sono Riccardo Massini, 68 anni, medico, di Telese Terme e Giuseppe Varesi, 59 anni, di Foglianise, impiegato. Sono stati entrambi condannati a una pena di quattro anni. L'iniziale imputazione di truffa è stata derubricata in quella di millantato credito. Inoltre, gli imputati...

