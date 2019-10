CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 19 Ottobre 2019, 08:27 - Ultimo aggiornamento: 19-10-2019 08:37

Notte di roghi in città. Due auto distrutte, altre due danneggiate e mura annerite. Un'escalation senza fine quella dei roghi di auto che, con l'aumento dei casi, suscita apprensione. Gli incendi, questa volta, sono stati appiccati nella parte alta della città, al quartiere Pacevecchia. Il primo, poco prima delle tre, in via Ignazio Silone presso il Parco Aurora, un condominio privato. Qui le fiamme hanno avvolto una Ford Fuga di colore nero parcheggiata nel cortile e precisamente nello spazio antistante il box adibito a garage. Le fiamme hanno anche danneggiato lievemente un'altra auto, una Lancia Y parcheggiata nelle adiacenze, e un'altra nel box, una Eco Sport.