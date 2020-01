BENEVENTO - Manca solo l’ufficialità per Federico Barba in giallorosso. Il difensore del Chievo Verona, che fino a qualche giorno fa ha militato nella Liga spagnola con il Real Valladolid, ieri ha superato le visite mediche a Villa Stuart ed è in viaggio per Benevento per apporre la sua firma sul contratto. Una formalità che verrà espletata questa mattina in sede, dopodiché, nel pomeriggio, il centrale mancino potrà effettuare il suo primo allenamento agli ordini di Inzaghi. Il 26enne romano sarà già disponibile per la trasferta di sabato contro il Cittadella. Barba è stato preso anche come investimento in prospettiva Serie A: il Benevento lo ha ingaggiato dalla società clivense, come anticipato ieri, con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione. © RIPRODUZIONE RISERVATA