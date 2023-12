Randagi, torna la campagna #Adottaunnonno

Torna la campagna natalizia #Adottaunnonno promossa dai volontari della Lndc, la Lega nazionale difesa del cane, storica associazione di protezione animali che per questa iniziativa è supportata da Nutrix Più, una delle più autorevoli aziende italiane di mangimi cruelty free.

Ogni giorno, i volontari Lndc Animal Protection si prendono cura di migliaia di cani anziani, dai 10 anni in su. Cani che spesso non hanno mai conosciuto il calore di una casa, o che sono stati ceduti perché il loro compagno di vita non c’è più o non può più prendersi cura di loro. Ognuno di essi ha una storia diversa, ma nessuno dovrebbe trascorrere la propria vecchiaia in canile perché, anche se amati e coccolati dai volontari, questi cani meritano la sicurezza, l’amore e la dedizione di una famiglia che scelga di vivere insieme a loro gli ultimi felici anni che gli restano, in pace.

Proprio perché non è una scelta semplice per una famiglia decidere di adottare dal canile un cane anziano, Lndc Animal Protection ripropone la campagna natalizia #adottaunnonno per incentivare gli aspiranti adottanti.

Fino al 31 gennaio 2024 per ogni cane dai 10 anni in su, adottato da un rifugio di Lndc Animal Protection, Nutrix Più metterà a disposizione gratuitamente per un anno una fornitura di cibo specifico particolarmente indicato per le esigenze dei cani anziani. La fornitura verrà consegnata in 2-3 tranche per assicurare che il cibo sia sempre fragrante. In provincia di Benevento c'è una sezione Lndc Animal Protection a San Giorgio del Sannio, le altre sezioni possono essere indivduate su https://www.lndcanimalprotection.org/chi-siamo/#le-nostre-sedi.