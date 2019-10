Venerdì 18 Ottobre 2019, 07:05

BENEVENTO - Lascerà domani il reparto di Otorinolaringoiatria del «Rummo» coordinato da Eugenio D’Avenia, Giuseppe Povia, che ha subito un intervento chirurgico per una poliposi nasale. «Una scelta legata al forte legame con Benevento – dice il cantante – nato per caso una notte in cui l’auto si è rotta ad Apice e il titolare di un’officina si è attivato per ripararla subito. Siamo diventati amici e ho cominciato a frequentare il Sannio. L’intervento è stato eseguito da Giovanni Giangregorio e dalla sua équipe. Al Rummo ho trovato professionalità, efficienza e soprattutto un calore umano che non è scontato cogliere in ospedale». Una peculiarità spesso evidenziata dai pazienti che fa da feedback all’iter tracciato dal manager Mario Ferrante e dal direttore sanitario Giovanni Di Santo, fortemente impegnati nel garantire la piena efficienza del personale così come l’accoglienza e la sicurezza dei pazienti.