Lotta alla violenza, in 230 al corso di formazione

Si è tenuto oggi pomeriggio in Prefettura il secondo incontro corso di alta formazione sulla violenza domestica, di genere e contro le vittime vulnerabili promosso dalla Procura della Repubblica di Benevento e dagli enti del tavolo interistituzionale per la tutela delle vittime vulnerabili e di violenza di genere in collaborazione con il progetto «Luana. Prevenzione della violenza e empowerment» coordinato dalla coop Eva e sostenuto da «Fondazione con il Sud».

Sono stati analizzati i rapporti tra la Procura e l’intero sistema antiviolenza così come riportato in protocolli d’intesa di rete e linee operative integrate; e sono stati approfonditi la dinamica e gli esiti della violenza, il sistema di accoglienza e l’empowerment delle donne, nonché l’importanza dell’ascolto attivo, anche per un adeguato riconoscimento della violenza, l’attivazione della rete di protezione e l’invio delle donne ai servizi preposti.

Sono stati anche definiti con i docenti partecipanti all’incontro i contenuti e le modalità con cui si svolgeranno i laboratori con le tre scuole che hanno aderito all’iniziativa: istituto tecnnico Lucarelli, liceo De La Salle e istituto superiore Guacci. «Gli iscritti al corso sono 230 - fa sapere il procuratore Aldo Policastro -, un numero di gran lunga superiore a quello preventivato a dimostrazione dell’interesse che suscita la tematica tra tutti gli operatori e la opportunità di una formazione mirata e che coinvolga tutte le professionalità coinvolte nella gestione dei casi di violenza di genere e domestica».