Benevento, Rubano (Fi): «L'abrogazione dell'abuso d'ufficio passo cruciale per i sindaci»

«L'abrogazione del reato di abuso d'ufficio è un passo cruciale e atteso per i sindaci italiani». Esordisce così, in una nota, deputato di Forza Italia Francesco Maria Rubano. «Ricoprendo l’incarico di sindaco (a Puglianello, ndr), posso affermare che questa importante riforma permetterà di eliminare la paura della firma da parte degli amministratori pubblici, consentendo loro di agire con maggiore serenità e prendere decisioni importanti per le rispettive comunità».

A suo avviso, inoltre, «l'abuso d'ufficio, norma dannosa che ha causato ritardi e danni economici, ha bloccato l'efficienza delle amministrazioni locali per troppo tempo. Pertanto, l'abrogazione definitiva del reato di abuso d'ufficio è sicuramente una vittoria di Forza Italia, che da sempre si impegna a portare avanti le istanze dei sindaci affinché l'Italia diventi un Paese con una amministrazione semplice e giusta».