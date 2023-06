Silvio Berlusconi morto oggi, il cordoglio della Campania per la morte del Cavaliere

«È stata una grande perdita, di una personalità che ha influenzato in maniera significativa la politica italiana degli ultimi trent'anni. Era anche molto legato alla città di Napoli. Con lui aveva un ottimo rapporto personale. È una grande perdita per l'Italia e alla sua famiglia e alla comunità di Forza Italia va la vicinanza mia e di tutta la città». È il commento del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in seguito alla scomparsa di Silvio Berlusconi.

«Come una livella Berlusconi “immortale” lascia la vita terrena e sul piano umano condoglianze e vicinanza ai suoi cari, sul piano politico e pubblico la fiducia è in una analisi oggettiva e che non si costruisca una specie di messia o di beato adorato da apostoli e discepoli», lo scrive in un tweet Luigi de Magistris.

«Oggi è un giorno molto triste per il nostro Paese. Se ne va uno dei protagonisti della vita politica italiana: un uomo che ha fatto della generosità, della passione, del sacrificio al lavoro e della difesa della libertà la cifra stilistica della propria vita. Silvio Berlusconi è stato un imprenditore illuminato e un politico di razza, ma soprattutto una persona buona a cui era impossibile non voler bene. Sono onorato di essere stato al suo fianco in questi anni e sono certo che il miglior modo per ricordarlo è continuare a battersi per i valori in cui credeva e a lavorare per il bene dell’Italia. Il centrodestra perde un grande leader, l’Italia una persona eccezionale, io un amico sincero». Così Aldo Patriciello, europarlamentare Di Forza e membro del Gruppo Ppe al Parlamento europeo.