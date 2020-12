I Carabinieri del Noe di Salerno hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip di Benevento su richiesta della Procura sannita, nei confronti di un noto laboratorio di analisi chimiche-microbiologiche di San Giorgio del Sannio.

Il laboratorio, situato in un edificio residenziale del centro cittadino, espleta prevalentemente attività di consulenza ambientale riferita alle analisi di acque potabili, acque di scarico, prodotti alimentari, terreni agrari e rifiuti, mediante analisi chimiche, microbiologiche e strumentali. Sono due le persone indagate, il direttore responsabile e il gerente del laboratorio di analisi, per i reati di attività illecita di gestione di rifiuti, nonché per aver scaricato illecitamente i reflui industriali nella rete fognaria comunale. I reati contestati sono sanzionati del Testo unico ambientale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA