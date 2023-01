Benevento città di negozi, cultura e pulizia: nel sondaggio bene anche l'operato di Mastella

Più della metà della popolazione dichiara di vivere bene a Benevento, dove la qualità della vita negli ultimi cinque anni è migliorata e il 60 per cento dei cittadini voterebbe l'attuale sindaco Clemente Mastella se si dovesse tornare al voto domani per eleggere il primo cittadino del capoluogo sannita. È questa, in sintesi, la fotografia del sondaggio realizzato tra l'11 e il 13 gennaio dalla società «Noto Sondaggi» su un campione di mille abitanti. Il sondaggio evidenzia poi che il 98 per cento degli «intervistati» dichiara di conoscere Mastella, mentre il 56 per cento ripone molta o abbastanza fiducia nel sindaco.

Più che positivo il giudizio sul suo operato da parte del 62 per cento della popolazione. Il sondaggio, nel merito, mette in evidenza che gli aspetti positivi nel vivere bene a Benevento sono la presenza di molte attività commerciali (52%), la tranquillità (50%), pulizia e cura del verde (41%), manifestazioni culturali (39%). Le tematiche prioritarie per poter migliorare la qualità della vita a Benevento sono - sempre secondo il sondaggio - l'attivazione di progetti per la qualità dell'ambiente, il clima, la salute e la mobilità sostenibile; la creazione o potenziamento dei servizi alla persona, di cura della comunità e del benessere psico-fisico; misure di sostegno economico e di attivazione del credito per le micro-imprese e il commercio (supporto a persone in difficoltà economica o senza lavoro, supporto alle imprese in difficoltà economica con particolare attenzione al piccolo commercio e ai servizi di quartiere).