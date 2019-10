CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 24 Ottobre 2019, 08:44

Disarmare i furbetti e semplificare il sistema: è duplice l'obiettivo che Trotta Bus punta a cogliere con il riassetto delle modalità di fruizione della sosta a pagamento in città. Una rivoluzione che sarà operativa già tra qualche giorno, preceduta da dettagliate informative dell'azienda concessionaria. Per parcheggiare bisognerà inserire nel parcometro il numero di targa. «Nei prossimi giorni - spiega il responsabile organizzativo di Trotta Bus Luca Palazzo - riprogrammeremo tutti i parcometri presenti in città con l'applicazione del sistema operativo Parkeon per la sosta mediante inserimento del numero di targa. È una modalità già sperimentata in altri contesti e che ha dato ottimi risultati in termini di fruibilità e organicità del servizio. La macchinetta chiederà preliminarmente l'inserimento della targa e si potrà quindi scegliere l'orario di stazionamento, a prescindere dal luogo di sosta. Una netta semplificazione del sistema - aggiunge Palazzo - che si unisce al restyling anche visivo delle strisce. Da domani (oggi, ndr) provvederemo a ritinteggiare tutti gli spazi di parcheggio nonché le aree deputate alla fermata degli autobus».