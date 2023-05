Benevento, arte e storia fanno vivere il teatro romano

Quella delle visite gratuite ai musei nella prima domenica del mese è un’occasione speciale per ammirare i monumenti e le area archeologiche delle nostre città. A Benevento, cittadini e turisti non hanno sprecato l'occasione di passare una bella giornata di sole nel quartiere Triggio, in particolare visitando il teatro romano, oggi animato da molte iniziative, dedicate a tutti i tipi di pubblico.

In mattinata, oltre alle visite guidate in compagnia del personale del teatro romano, nel sito archeologico si sono svolti laboratori di danza, con i ballerini del Centro Studi Carmen Castiello e degustazioni di prodotti enogastronomici a km 0, grazie agli stand di Coldiretti Benevento. Poi i volontari dell'associazione culturale Nati per Leggere hanno coinvolto bambine e bambini, insieme a genitori e nonni, in momenti di lettura a bassa voce.

Il direttore del teatro Romano Ferdinando Creta, presentando il ricco programma della giornata odierna, con laboratori di danza e degustazioni enogastronomiche, ha sottolineato quanto il sito stia vivendo sempre più un rapporto simbiotico con i cittadini di Benevento: «Domenica al museo è un format che sta funzionando e funziona sempre più per la capacità dei musei di essere accoglienti. Noi oggi offriamo al visitatore la possibilità di trascorre una giornata con tanti eventi... Il teatro si sta rifacendo il look con pulizie straordinarie e una serie di restauri».

Così il bilancio di oggi è ottimo: «Domenica al Museo funzionala di là della gratuità - prosegue Creta. Nella mattinata abbiamo registrato oltre 400 visitatori, attenti partecipi, che hanno vissuto il teatro in tutta la sua bellezza viva. Dal laboratorio di danza alle letture per bambini, alle degustazione enogastronomiche di Campagna Amica, fino al teatro raccontato. Nel pomeriggio i tanti visitatori (ancora altri 400 circa) hanno assistito al raduno dell'Azione Cattolica diocesana con la messa, accompagnata dall'orchestra, celebrata dall'arcivescovo Accrocca».