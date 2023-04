Benevento, primo maggio a rischio meteo: c'è la Settimana in musica

DANZA - FESTIVAL DI PRIMAVERA – IV EDIZIONE

In occasione della giornata internazionale della danza, il 29 aprile è cominciata la IV edizione del "Festival di primavera – una finestra sulla danza” evento ideato da Carmen Castiello e curato da Rossella Del Prete. Lezioni di ballo, corsi di aggiornamento, spettacoli e una mostra fotografica sono gli elementi che arricchiscono il festival, anche per celebrare i 10 anni di attività della Compagnia Balletto Di Benevento. Oggi giornata ricca di laboratori di danza classica, tenuti da docenti di alta formazione accompagnati da maestri pianisti, nel centro studi di Carmen Castiello. Il ricco calendario prosegue con una due giorni (13 e 14 maggio, dalle 10) di corsi per allievi dai 7 agli 8 anni con la professoressa Elena Viti, sempre al centro studi Carmen Castiello. Ancora il 13 maggio, alle 18, a palazzo Paolo V sarà presentato il libro "Educando in danza" edito da Kinetes. Da non perdere anche la mostra fotografica a cura di Giovanni Minervini dal titolo "Corpi": dieci anni di danza, musica e arte della Compagnia Balletto di Benevento. Gran finale il 4 giugno al teatro romano con una lezione di hip hop tenuta dalla maestra Maria Chiara Tedesco, dalle 9.30 alle 11.

PELLEGRINAGGIO DA PASTENE A PIETRELCINA

Domenica 1 maggio, dopo due anni, ritorna il Pellegrinaggio di Pastene-Pietrelcina, patrocinato dalla parrocchia del S.S. Rosario di Pastene (frazione di Sant’Angelo a Cupolo) del parroco Francois Belinda. Il pellegrinaggio a piedi, con partenza alle ore 6.00 da piazza san Giuseppe a Pastene ed arrivo a Pietrelcina, paese natale di San Pio, previsto per le ore 12, in tempo per la Santa Messa, è un percorso adatto a tutti, con punti di ristoro ed assistenza garantiti per tutto il tragitto. Per il rientro sono previsti anche dei pullmann. In questo momento di conflittualità in Ucraina si prevede una folta partecipazione di pellegrini, anche per esprimere forte un grido di pace nel mondo. Alla manifestazione sarà presente la Rai nazionale per le riprese del pellegrinaggio.

1 MAGGIO CGIL BENEVENTO – EVENTO RINVIATO AL 6 MAGGIO

Il Primo Maggio della CGIL di Benevento "Coltivare Memoria e Diritti" con testimonianze e musica popolare e concerto finale dei Trementisti, a causa delle previsioni meteo non troppo favorevoli per il giorno della festa dei lavoratori, dà appuntamento ai cittadini a sabato 6 maggio in via L. Bianchi, 9 alle 18.

1 MAGGIO A FRASSO TELESINO (PARCO DI SAN VITO) – EVENTO RINVIATO

La giornata "Terra & Musica" giunta alla IV edizione è organizzata dalla Pro Loco Frasso Telesino APS ed è stata rimandata al 6 maggio: nell'area parco di San Vito si parte alle 12 con gli stand gastronomici. A seguire musica live: alle 15 suona il gruppo tradizionale MPS Musica Popolare Sannita e alle 18 si esibiscono gli Area Medina con il loro tributo a Pino Daniele, seguiti da NaRafa DJ, per far cantare e ballare fino a tarda serata i presenti grazie ad un tuffo nei revival della grande musica rock e pop, italiana ed internazionale.

UNISANNIO SI PRESENTA A GROTTAMINARDA

Il 3 maggio l'Università del Sannio si presenta a Grottaminarda (Av): appuntamento alle 10 presso la sede ASL Medicina del Lavoro, in via Francesco Flammia, per illustrare l'offerta formativa dell'Unisannio agli istituti superiori della Valle Ufita. L'incontro di orientamento sarà incentrato principalmente sul nuovo corso di laurea in Scienze biologiche per la diagnostica clinica, che dal prossimo anno accademico avrà sede didattica a Grottaminarda, grazie alla collaborazione con il Comune di Grottaminarda e l'ASL di Avellino.

QUINTETTO DI FIATI BERLINER PHILHARMONIKER

Venerdì 5 maggio arriva a Benevento il quintetto di fiati Berliner Philarmoniker. Il concerto della formazione afferente a una delle più prestigiose orchestre del modo è in programma alle 20 all'Auditorium Sant'Agostino con un raffinato programma su musiche di Hindemith, Mozart e Ibert. Il Quintetto di fiati dei Berliner Philharmoniker fu il primo quintetto di fiati stabile all'interno della ricca tradizione di musica da camera della famosa orchestra tedesca. Costo del biglietto: 8 euro, in vendita online su tutti i circuiti.

