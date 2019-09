Martedì 3 Settembre 2019, 19:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il professor Filippo Tomasello, dell'Università Giustino Fortunato di Benevento, ha partecipato alla conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale 2019 (Waic), che si è tenuta a Shanghai in Cina, a fine agosto.Sponsorizzata dal governo del distretto di Jinshan è stata dedicata alle applicazioni nei sistemi aerei senza pilota Uas (Unmanned Aircraft Systems) e organizzata dall'Associazione dei piloti privati (Aopa) della Cina.All'evento hanno partecipato circa 200 esperti internazionali provenienti da diversi Paesi, fra cui la Germania, la Malesia, la Corea, la Tailandia e gli Stati Uniti.L'Italia è stata rappresentata dal professor Tomasello che insegna Servizi e controllo del traffico aereo e complementi di sicurezza per il trasporto aereo al corso di laurea di laurea in Scienze e tecnologie dei trasporti dell'Università Giustino Fortunato e che è senior partner di EuroUsc Italia.