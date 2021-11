«Botte a un detenuto nel carcere minorile» chiesto il processo per 5 poliziotti

Un detenuto dell'istituto penale minorile di Airola avrebbe subito un'aggressione dopo che erano stati trovati nella sua cella due telefonini. La vicenda ieri ha fatto registrare la richiesta di rinvio a giudizio per cinque poliziotti penitenziari, in servizio presso l'istituto di pena. A febbraio c'era già stato l'avviso di conclusione delle indagini da parte della Procura di Benevento: le ipotesi di reato, con posizioni differenziate per...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati