Sabato 25 Agosto 2018, 16:12

Poteva avere ben altre conseguenze il grave incidente avvenuto pochi minuti dopo le 13 di oggi all’altezza dello svincolo di Pugliano della Statale Telesina, nel territorio comunale di Castelvenere. Ad avere la peggio una Renault Scenic con a bordo un uomo di Solopaca trasportato in ospedale con diverse ferite e contusioni dal personale del 118, che si è scontrata in maniera anche piuttosto rocambolesca con un camion cisterna per cereali. Sul posto gli uomini della Polstrada e i caschi rossi del vicino distaccamento di Telese Terme. Restano ancora tutte da chiarire le dinamiche dell’impatto mentre disagi e rallentamenti alla circolazione stradale si sono riscontrati riscontrati nei minuti immediatamente successivi.