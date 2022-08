Carabinieri, in valle Caudina la prima donna comandante

Il nuovo comandante della compagnia di Montesarchio si insedierà ai primi di settembre ed è una donna. Un elemento di novità negli assetti dell'Arma del Sannio, infatti pur essendovi stata una presenza femminile, non ha mai ricoperto ruoli di comando. La neo comandante è Virginia Coni, proviene dalla compagnia di Cerignola. Nell'Arma dal 2001, ha frequentato l'Accademia, poi la scuola allievi di Campobasso. Nel 2017 è stata inviata a Marsala presso la locale compagnia dove ha diretto il reparto radio radiomobile. Poi, nel 2019, è stata promossa capitano e inviata a Bagnoli. Quindi il suo impegno l'ha portata in Puglia.

Virginia Coni sostituirà l'attuale comandante, il tenente colonnello Leonardo Madaro trasferito a Napoli presso la polizia militare. Madaro, originario dell'Irpinia, era al vertice della compagnia di Montesarchio dal settembre del 2017 e, durante la permanenza al vertice della compagnia di Montesarchio, è giunta la promozione a tenente colonello. Il mese di settembre vedrà una vera rivoluzione nell'ambito dell'Ama sannita. Infatti, il 12 lascia il comando il colonnello Germano Passafiume, originario di Roma che, dopo una permanenza a Benevento di tre anni, è stato trasferito al Centro lingue estere dell'Arma a Roma. Al suo posto arriva il colonnello Enrico Calandro, originario della provincia di Bari, che ha prestato servizio presso le compagnie di Iglesias e Castellammare di Stabia, poi una lunga permanenza con vari incarichi e promozioni nel Salernitano: Amalfi, Nocera Inferiore, comandante del reparto operativo a Salerno e, negli ultimi anni, ha prestato servizio al comando generale a Roma. Presso il comando provinciale, lascia l'incarico di vice comandante del reparto operativo provinciale il tenente colonnello Alfredo Zerella che è stato destinato al vertice del Reparto operativo di Campobasso. Zerrella, dopo incarichi a Roma e Caserta, nel Sannio ha ricoperto più incarichi. Il primo presso la scuola allievi carabinieri «Pepicelli», come docente di materie giuridiche e comandante di una Compagnia, poi nel 2013 è stato nominato al vertice della compagnia di Cerreto sannita. Quindi, il trasferimento in città al Reparto operativo con lunghi periodi di reggenza. Inoltre, sempre a settembre, il comandante della compagnia di Benevento, il maggiore Vincenzo Falci, sarà impegnato a Roma in un corso di formazione della durata di sei mesi. Da qui la necessità di designare un reggente che sarà il tenente Giuseppe Friscuolo, comandate del Nucleo radiomobile.