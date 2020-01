In quanto a longevità, il capoluogo sannita si avvicina più ai primati della Sardegna che ai numeri della Campania. Con la punta di diamante rappresentata dalla signora Anna Maria Capozzo, di Molinara, che quest’oggi festeggia il compleanno numero 109. In Italia ci sono solo 34 persone più anziane, mentre è secondo posto in una Campania che vede un podio tutto al femminile: la decana è infatti Lucia Laura Sangenito, di Sturno (più grande di due mesi rispetto alla nonna sannita) mentre al terzo posto c’è Vincenza Cozzolino, di Ercolano (107 anni) posizione in Italia numero 35. E la demografia sannita (71 centenari su 270mila abitanti) racconta di una rivincita, prepotente, del Fortore: a Castelvetere, Montefalcone, San Bartolomeo in Galdo arrivare a cento anni è una festa, ma si avvicina più alla normalità che al clamore. E se allarghiamo il cerchio inserendo la zona prefortorina, inserendo anche Molinara e San Marco dei Cavoti, ma anche Morcone e Sassinoro, dobbiamo prendere una penna blu e tracciare un bel cerchio, a racchiudere un’area demografica in cui i problemi non mancano, ma nel contempo la speranza di vita è notevolmente più alta rispetto alla media mondiale. © RIPRODUZIONE RISERVATA