Rosaria, l'«olimpionica» di chimica con il sogno dei Ris

Giovedì 6 Giugno 2019, 03:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BENEVENTO - Ha già le idee chiare sul suo futuro la giovanissima studentessa di quarta, indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie dell’istituto di istruzione superiore «Alberti» di Benevento, Rosaria Mazzone, vincitrice alle Olimpiadi della Chimica dell’Università «Federico II» di Napoli: «Vorrei intraprendere una carriera nei Ris Carabinieri». E, sicuramente ci riuscirà visto i brillanti risultati ottenuti alle Olimpiadi (promosse dal Dipartimento di Farmacia dell’ateneo) dove si è classificata come vincitrice provinciale. «Da quando mi sono iscritta al concorso, prima di Pasqua - spiega Rosaria - ho studiato incessantemente. Nell’ultimo periodo,sono stata sui libri giorno e notte, approfondendo le 3 materie previste per la prova: chimica organica, chimica industriale e biotecnologie. Uno sforzo ricompensato da una grande soddisfazione, anche per tutta la scuola e per la mia famiglia».Ieri alla presenza del papà, della mamma e della sorella, Rosaria ha ricevuto una targa al merito dalla consigliera di parità della Provincia, Rocchina Staiano, durante una cerimonia nell’aula magna dell’istituto di piazza Risorgimento con la partecipazione della consigliera comunale Patrizia Callaro e di tutti gli studenti dell’«Alberti». La Staiano ha assegnato una targa al merito, come riconoscimento alla scuola ed alla docente di riferimento, Marilina Monaco, anche al dirigente dell’«Alberti», Giovanni Liccardo, che rivolgendosi agli studenti, ha dichiarato: «Oggi siamo qui per ricordare che l’impegno paga sempre e mi auguro che l’anno prossimo, questo riconoscimento singolare possa diventare plurale. Bisogna studiare, soprattutto per se stessi, perché aiuta a crescere».