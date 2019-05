CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 23 Maggio 2019, 12:00

Si ferisce a una gamba mentre taglia la legna e muore dissanguato. La vittima è un agricoltore di San Bartolomeo in Galdo. Si chiamava Giuseppe Fiorilli, il quarantanovenne che nel pomeriggio di martedì, mentre era intento a tagliare dei grossi tronchi di albero nel bosco della sua azienda agricola, per cause ancora da accertare, è rimasto schiacciato sotto uno dei tronchi, che avrebbe dovuto tagliare, rotolato da una catasta. Da una prima ricostruzione del medico legale giunto sul posto da Foggia, sembrerebbe che al malcapitato sia stata recisa l'arteria femorale e, rimasto bloccato dal grosso ceppo, sia deceduto per l'emorragia. A nulla sono valse le grida di aiuto dell'agricoltore in quanto il luogo della tragedia era situata in una parte molto folta del bosco e distante dalla casa colonica. Non vedendolo rientrare la sera, la compagna con cui Fiorilli viveva, ha lanciato l'allarme ed è scattata la ricerca da parte del fratello Francesco, del cugino Giuseppe e altri membri della famiglia. All'una e trenta di notte, la tragica scoperta. L'agricoltore giaceva sotto un grande tronco di albero.