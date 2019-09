Sabato 28 Settembre 2019, 12:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ai comuni di Castelvenere, Guardia Sanframondi, Sant'Agata dè Goti, Solopaca e Torrecuso (in provincia di Benevento) è stato attribuito il titolo di European Wine City 2019 - «Sannio-Falanghina» e, per commemorare l'evento, oggi è stato emesso un francobollo italiano - valido per la posta ordinaria - disegnato da Mimmo Paladino.Il riconoscimento viene dalla «Recevin», associazione cui partecipano 800 città del vino europee, e sancisce il successo (anche commerciale) della «falanghina».