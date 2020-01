© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un uomo di 55 anni è morto per le gravissime ferite riportate dopo essere stato colpito da un ramo di grosse dimensioni in contrada, nel territorio del comune di Pietraroja a Benevento. L'uomo - secondo una prima ricostruzione - stava lavorando nel terreno boschivo con l'ausilio del suo trattore quando è stato colpito dai rami dell'albero che stava tagliando. A nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del 118. La vittima è deceduta durante il trasporto in ospedale.