BENEVENTO - Continua senza soste l’azione di controllo delle forze dell’ordine per limitare le violazione al Codice della strada e per garantire un presidio costante di sicurezza sul territorio. Nell’ultimo weekend i carabinieri della compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno effettuato un servizio di controllo del territorio nei comuni della Val Fortore.

Nello specifico, sono stati controllati 111 veicoli, 117 persone e 27 esercizi pubblici e sono state elevate dodici sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada per un ammontare di oltre 1900 euro. In particolare, sono state ritirate due patenti di guida per sorpasso pericoloso su striscia continua, è stata sequestrata amministrativamente un’automobile per mancanza di copertura assicurativa e sono stati contravvenzionati tre automobilisti rispettivamente per non aver rispettato lo «stop» imposto da un semaforo rosso, per l’uso del telefono cellulare durante la guida e per non aver indossato la cintura di sicurezza.