I carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, nell'ambito di un servizio di controllo straordinario del territorio nei comuni della Val Fortore che ha visto l'impiego di 17 pattuglie e il controllo di 100 veicoli, 114 persone e 18 esercizi pubblici, hanno denunciato un 23enne per guida sotto l’influenza dell’alcool. Il giovane fermato alla guida di un’auto è risultato positivo con un tasso alcolemico superiore a 1 g/l. Al 23enne è stata ritirata la patente di guida. Durante i controlli stradali, i militari delle Stazioni dipendenti dalla Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno contestato 2 sanzioni amministrative per 167 euro, ritirando una patente di guida per sorpasso pericoloso in curva e decurtando 10 punti.