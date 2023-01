Con la firma a Palazzo Mosti del protocollo d'intesa per l'attuazione del regolamento riguardante la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici, prende il via la campagna di comunicazione sui controlli delle caldaie in città. L'importante documento è stato firmato ieri mattina dal Comune di Benevento, l'Asia, a cui è stato affidato il servizio di controllo degli impianti termici, le associazioni dei manutentori e installatori di Confartigianato e Claai, le associazioni dei consumatori Movimento di difesa dei cittadini e Lega dei consumatori. Un'operazione che consentirà di ottenere la massima efficienza energetica e sicurezza degli impianti attraverso procedure semplificate. «Dopo la firma del protocollo ha spiegato l'amministratore unico di Asia, Donato Madaro seguirà la presentazione generale del progetto del 28 gennaio, che coinvolgerà manutentori e installatori e sarà aperto alla partecipazione dei cittadini. A partire dal 1° febbraio avrà, poi, inizio la formazione gratuita degli installatori».

I cittadini, quindi, potranno richiedere dal 6 febbraio, il bollino di corretto funzionamento dell'impianto, che avrà durata biennale, al costo di 80 euro all'anno più 18 euro per il rilascio del certificato. Le verifiche, invece, inizieranno a fine 2023. «Il controllo delle caldaie, assieme al lavaggio periodico delle strade cittadine, ha dichiarato l'assessore all'Ambiente, Alessandro Rosa - consentirà di abbattere sensibilmente la concentrazione di polveri sottili nell'aria. Obiettivo su cui stiamo lavorando con grande impegno sin dal nostro insediamento perché, come ha ribadito il sindaco Mastella, la tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente rappresenta una priorità programmatica della nostra amministrazione».

Soddisfatto il sindaco Clemente Mastella per un'operazione mai realizzata in città e che porterà a enormi benefici sulla qualità della vita. «Combattere le polveri sottili ha spiegato è fondamentale per un territorio come il nostro. Il benessere della comunità è prioritario. Il Comune di Benevento era l'unico comune del Sannio che non esercitava controlli sugli impianti termici con evidenti ricadute negative sul piano della produzione delle polvere sottili e dell'inquinamento dell'aria. Di qui l'impegno da parte della nostra amministrazione per porre fine a questo vulnus. Con la firma di questo protocollo abbiamo inteso andare incontro ai cittadini e agli operatori del settore introducendo procedure semplificate che consentiranno di ridurre sensibilmente la burocrazia».