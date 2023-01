Manutenzione impianti termici a Benevento, sottoscritto il protocollo tra Comune, Asia e associazioni

Sottoscritto questa mattina a Palazzo Mosti il protocollo d’intesa per l’attuazione del regolamento riguardante la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici.

A sottoscrivere l’importante intesa, che consentirà di ottenere la massima efficienza energetica e sicurezza degli impianti attraverso procedure semplificate, sono stati il Comune di Benevento, l’Asia (a cui è stato affidato il servizio di controllo degli impianti termici), le associazioni dei manutentori e installatori Confartigianato e Claai e le associazioni dei consumatori Movimento di difesa dei cittadini e Lega dei consumatori.

«Il Comune di Benevento – ha spiegato il sindaco Clemente Mastella - era l’unico comune del Sannio che non esercitava controlli sugli impianti termici con evidenti ricadute negative sul piano della produzione delle polvere sottili e dell’inquinamento dell’aria. Di qui l’impegno da parte della nostra amministrazione per porre fine a questo vulnus e mettere in campo tutte le azioni possibili al fine di tutelare la salute dei cittadini. Con la firma di questo protocollo abbiamo inteso andare incontro ai cittadini e agli operatori del settore introducendo procedure semplificate che consentiranno di ridurre sensibilmente la burocrazia».