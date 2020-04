Guarisce il paziente n. 1 del Sannio. Lo comunica l'Asl sannita.

E’ stato il primo ad ammalarsi ed a sperimentare, assieme alla sua famiglia, una quarantena di segregazione, lunghissima e silenziosa, fatta anche di una comprensibile attenzione mediatica alla sua vicenda, che pure ha saputo sopportare con dignità. Ha pazientemente aspettato e sempre rispettato i tempi biologici, ancora sconosciuti, della guarigione definitiva ed ora, con tutta la sua famiglia, è finalmente libero di tornare ad una vita normale, alla normalità limitata che tutti stiamo vivendo

La direzione strategica dell'ASL con grande emozione invia un sentito grazie per l'esempio di pazienza e dignità che è stato, augurando a lui e alla sua famiglia che lo ha accompagnato e supportato in silenzio, una felice Pasqua di serenità e salute. Per noi - dichiara il direttore generale Volpe - ha una notevole importanza simbolica che questo evento si sia verificato in occasione di questa giornata di festa e di resurrezione per continuare ancora con più tenacia questa dura lotta a tutela della salute della nostra popolazione

