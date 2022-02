Covid, cluster in carcere: ipotesi visite familiari alla base dei contagi

Non subisce nuove impennate il cluster di contagi e la situazione resta sotto controllo nel carcere di Capodimonte dove rimane invariato il numero dei detenuti positivi (53) che, con molta probabilità, si sono contagiati per effetto dell'apertura alle visite dei familiari, come confermato dallo stesso direttore Gianfranco Marcello. Sulla vicenda, sviscerata, in questi giorni, dalle organizzazioni sindacali Sinappe e Osapp, dal garante Samuele...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati